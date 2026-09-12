Българска следа в „Одисея“ на Кристофър Нолан! Клипът
Ключова сцена е заснета край Мирково
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Ключова сцена е заснета край Мирково
Играе в американски филм
С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия
Депутатите приеха Закона за филмовата индустрия на второ четене
София. „София е лидер за България и пример за развитието на филмовата индустрия, която има изключително голям принос в развитието на икономиката на гр...