Отиде си известен филмов продуцент

Само на 53-годишна възраст си отиде българският филмов продуцент Веселин Караджов.

За това съобщава "Фокус", позовавайки се на информация от негови близки в социалните мрежи.



Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.



Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.

С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.



Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.

