Диана Димитрова покори Холивуд с нова роля

Българската актриса Диана Димитрова записа пореден международен успех, след като получи роля в нов американски филм след оспорвана конкуренция и няколко последователни кастинга.

Новината съобщи самата тя в социалните мрежи, където разкри, че вече е започнала работа по поредния си чуждестранен проект.

„След няколко кръга кастинг, днес започнах поредното ново приключение – нов американски филм и още един персонаж“, написа актрисата.

Успехът идва на фона на все по-силното ѝ присъствие в международното кино. Само през последната година Диана Димитрова е участвала в четири международни продукции – впечатляващо постижение за български актьор.

По думите ѝ най-голямото предизвикателство и вдъхновение в професията остава възможността да изгражда различни и неповторими образи.

„Точно това търся в работата си – да не повтарям себе си“, споделя тя, като благодари за доверието и възможността да продължава да се развива на световната сцена.

Актрисата публикува и нови снимки, на които се появява с осезаемо променена визия. Кадрите веднага предизвикаха интерес сред последователите ѝ, а мнозина предположиха, че трансформацията е част от подготовката за новата роля.

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