Диана Димитрова покори Холивуд с нова роля
Играе в американски филм
Следете всички новини, анализи и коментари за Кастинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Играе в американски филм
Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
Режисьорът и сценаристът са сред най-успешните напоследък
Режисьор е Мартин Макариев, а в креативния екип участва и Александър Сано
Всеки може да се запише на кастинг до 30 април
Кастингите започват съвсем скоро
Култовото шоу е приготвило куп изненади
След дълго търсене
Какво става
Той ще се яви на кастинг за есенния сезон на риалити формата
Сега тя ще се покаже като талантлива певица
Репетициите ще започнат през октомври
Холивудска звезда тайно у нас
Култови участници ще има 12-ия сезон
Ето графиците за определяне на кандидати
Все още обаче не е ясно кой ще е окончателният фаворит за нов ерген на България
Kacтингът зa нoвия Epгeн тeчe c пълнa cилa
Евтим Милошев търси нови лица за сезон 11
bTV организира два отворени кастинга във Варна и София
Камелия се уреди с македонския Рей Чарлс в отбора си