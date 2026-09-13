Драстична промяна за Нина Добрев
Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“
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Актрисата се преобрази за романтичната комедия „It Happened One Summer“ и шеговито призна: „Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече“
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