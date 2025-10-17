Ново 20 за Юрген Клоп

Юрген Клоп пое нова роля в Германската футболна лига (DFL) като част от новосформирана експертна група, насочена към подобряване на играта на страната. Бившият мениджър на Ливърпул, който в момента е глобален ръководител на футбола в Ред Бул, се присъединява към бившата звезда на Реал Мадрид Сами Кедира.

DFL обяви, че Клоп и други членове ще се съсредоточат върху укрепване на развитието на младежите, подобряване на клубните структури и поставяне на дългосрочни цели за поддържане на конкурентоспособността на Бундеслигата. Според управителния орган на лигата, експертната група ще работи върху развитието на млади таланти и повишаване на клубните стандарти в цялата лига.

"Експертната група ще се занимае, наред с други неща, с обучението и интеграцията на талантливи играчи, както и с по-нататъшното развитие на клубните стандарти и структури. Първоначалните резултати ще бъдат обсъдени в комитетите на лигата през пролетта на 2026 г. и впоследствие с всички 36 клуба", се казва в изявлението.

За Клоп това е следващата стъпка във футболното му пътешествие след успешна треньорска кариера. През което спечели Шампионската лига и множество национални титли. От януари той е глобален ръководител на футбола в Ред Бул, ръководейки клубове като РБ Лайпциг, Залцбург и Ню Йорк Ред Булс, с договор до 2029 г.

