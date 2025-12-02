Левски реже алжирци за основен играч

Лидерът в Първа лига Левски реже алжирци за Акрам Бурас. Бившият клуб на 23-годишния халф МК Алжер го иска под наем за шест месеца, съобщи MCA Tv.

В материала се казва, че африканският тим е готов да заплати определена сума за играча в този период. В момента обаче е невъзможно сините да се съгласят на подобна сделка.

Бурас се превърна в основна фигура в състава на Хулио Веласкес и се утвърди в средата на терена. До момента той има на сметката си 11 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи две асистенции.

МК Алжер изпитва трудности в халфовата си линия и иска да привлече футболист, на когото познава отлично качествата. Бурас пристигна в Левски в края на август именно от този тим. От „Герена“ активираха откупната му клауза в размер на 300 000 евро, като алжирският клуб запази процент от бъдещ трансфер в рамките на 25%.

Халфът има една титла с МК Алжер, както и Суперкупа, като спечели още три златни медала от шампионата с екипа на Белоуиздад, припомня "Тема спорт".

Бурас попада в плановете на селекционера на пустинните лисици Маджид Бугера. Той не бе повикан за предстоящата Арабска купа, която стартира вчера, тъй като датите на провеждането на турнира не са в официалния календар на ФИФА.

Халфът на сините обаче може да бъде призован за Купата на африканските нации. Надпреварата е от 21 декември до 18 януари, а Алжир е в група с Буркина Фасо, Екваториална Гвинея и Судан. Ако бъде повикан, то Бурас ще пропусне част от подготовката на сините. В този турнир се очаква да вземе участие Мустафа Сангаре с екипа на Мали.

