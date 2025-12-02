Спорт

Левскари дадоха пари за Любо Пенев

И пример за уважение в спорта

Левскари дадоха пари за Любо Пенев
02 дек 25 | 11:05
815
Стандарт Новини

Животозастрашаващото състояние на легендата на ЦСКА Любослав Пенев предизвика реакция дори сред феновете на Левски.

Сдружението „Левски Фемили“, което се занимава с благотворителност, дари пари за лечението на Пенев. Както е известно, легендата на ЦСКА и родния футбол се бори с онкологично заболяване.

Левски Фемили дарява средства за лечението на Любослав Пенев.

Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист!

Не само в мислите, а и в делата!

Кураж, Любо!“, написаха от „Левски Фемили“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай