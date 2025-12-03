Още драма с договора на Карлос Насар!

Управителният съвет на федерацията по вдигане на тежести разгледа подписания от Карлос Насар договор и направи минимални корекции, които бяха върнати на екипа на олимпийския ни и световен шампион.

При положение, че всичко бъде прието до края на седмицата от Карлос Насар, всичко ще бъде придвижено до ММС за получаване на средствата, които му се полагат за календарната година. По думите на министър Иван Пешев става въпрос за над половин милион лева.

Карлос подписа свой вариант на договора публично преди няколко дни, без обаче да го бе пращал на федерацията.

