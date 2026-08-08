Луис Фонси проговори за Стоичков: Имаме много общо

Христо Стоичков се оказа тайният български гид на Луис Фонси преди първия концерт на световната звезда у нас. Авторът на "Despacito" призна в Бургас, че допреди ден почти не е познавал българската музика, но Камата бързо поправил този пропуск с импровизиран урок за България.

Фонси разкри още, че двамата се познават от няколко години, имат сходни възгледи и между тях явно се е създало истинско приятелство. А тази вечер Стоичков ще бъде сред публиката на Spice Music Festival, за да види приятеля си на сцената.

Камата му разказал за България

Любопитната история Фонси разказа на пресконференция преди участието си в Бургас. Певецът призна, че до вчера практически не е познавал българската музика и решил спешно да навакса.

На помощ дошъл не музикант, а Христо Стоичков. Футболната легенда разказал на пуерториканската звезда не само за музиката ни, но и за историята на България.

Фонси говори изключително топло за Камата. По думите му двамата се познават от няколко години, а Стоичков е човек "с голямо сърце", който е направил много за страната си.

Оказва се, че приликите между двамата не свършват с международната им популярност. Фонси заяви, че със Стоичков споделят и сходни възгледи, макар да не разкри повече подробности за разговорите им.

А на въпроса дали легендата на българския футбол ще бъде сред публиката тази вечер, певецът даде категоричен положителен отговор.

"Despacito" можело и да не стане световен феномен

Фонси разказа и любопитната история зад най-големия си хит. Когато написал "Despacito" преди повече от десет години, изобщо не подозирал какво предстои.

До този момент музиката му била насочена предимно към романтичните песни, но певецът усетил, че публиката иска повече танци и латино ритъм. Така се родила идеята за песен, която просто да накара хората да се раздвижат.

Резултатът надминал всичко, което Фонси си представял. "Despacito" се превърна в глобален феномен и отвори още по-широко вратата за испаноезичната музика по света.

Самият изпълнител смята, че социалните мрежи вече позволяват на песните много по-лесно да прескачат езиковите и географските граници.

Хареса му и българското вино

Първата среща на Фонси с България явно не се ограничава само до музикалния урок на Стоичков. Певецът призна, че вече е успял да опита местната храна и вино и първите му впечатления от Бургас са отлични.

Тази вечер той излиза за първи път пред българска публика на Spice Music Festival на Морска гара. На сцената ще прозвучи и "Cambiaré" - съвместният му проект с колумбийския изпълнител и продуцент Фейт, който успя да стигне до върха на класацията Billboard Latin Airplay.

Фонси не крие и още една голяма музикална мечта - един ден да запише песен със Стиви Уондър. Но преди това му предстои българската вечер, а сред хората пред сцената ще има поне едно лице, което познава отлично - Христо Стоичков.