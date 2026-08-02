Тони Стораро проговори за Емрах и скандалите около фамилията

Тони Стораро отвори вратата към най-личните си спомени и не спести нито болката, нито семейните скандали. Пред Мон Дьо по Нова телевизия певецът защити по-малкия си син Емрах, но призна, че известната фамилия не може да го спаси от последствията на собствените му действия. Изпълнителят разкритикува и новите порядки в нощните заведения, балоните, разголването и изпълнителите без качества. Най-емоционалните му думи обаче бяха за покойния му баща.

От Шумен до голямата сцена

Стораро разделя живота си на три големи периода. Първият е свързан с родното му село Капитан Петко край Шумен, където остават детските игри, училището, приятелските събирания и годините в казармата.

Вторият етап започва с преместването му в София и е белязан от „деца, работа, безсънни нощи, музика“, първи разочарования и първи големи успехи. Певецът си спомни и за дуетната си партньорка Деси, както и за участията, от които почти не печелели, макар вече да били разпознаваеми.

„Аз този албум го показах на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на баба ми. Как се радвахме в Шумен с моите приятели, че вече имам албум“, разказа той.

Днес Стораро гледа напред и се надява „с Божията благословия“ да изживее поне още един или два големи етапа от живота си.

Болката, която не отминава

Певецът не скри емоциите си, когато заговори за смъртта на своя баща. Загубата го застига във време, когато вече е разбирал колко ценни са моментите с родителите.

„Баща ми беше, може би, най-добрият човек на света. Той ми казваше: „Ей, синко, ти имаш много хубав глас. Много вярно пееш“, сподели Стораро.

По думите му именно семейството е било опората, която го е държала здраво стъпил на земята по пътя към славата.

Фамилията Стораро се превърна в тежка корона

Изпълнителят призна, че с годините името му се е превърнало в марка, но заедно със славата е дошла и огромна отговорност.

„Тони Стораро се превърна като фамилия Стораро. Което хем е добре, хем не е добре“, каза той.

Днес всяка постъпка на хората около него се разглежда през неговото име, а най-силен е интересът към по-малкия му син Емрах.

„Имам чувство, че това момче отсега нататък, моят син Емрах, каквото и да направи и да кихне, пак ще пишат някакви лоши работи за него“, оплака се певецът.

Той призна, че неведнъж е разговарял със сина си и му е давал съвети. Като баща обаче е категоричен, че никога няма да се отрече от него, независимо колко шумни стават скандалите.

Стораро защити Емрах, но постави граница

По повод последния случай в Созопол певецът заяви, че според него реакциите са били прекалени.

„Какво като е минал Емрах от пешеходната пътека, при условие че всички коли минават оттам“, попита той.

Въпреки защитата Стораро призна, че синът му понякога разчита прекалено много на известната фамилия и очаква името на баща му да го измъкне от неприятностите.

„Той просто си мисли, че аз съм Тони Стораро и ще направя всичко възможно. И това няма да бъде наказано, че хората много ме обичат. И заради моето име едва ли не няма да му направят нищо. Не е така“, заяви певецът.

Той подчерта, че в България има закони и те трябва да се спазват от всички.

„Каквото и да се случва, аз ще направя всичко възможно и обещавам пред всички зрители, че Емрах ще бъде едно примерно и добро начало“, категоричен бе Стораро.

Балоните в заведенията шокираха певеца

Тони Стораро се оказа силно разочарован и от начина, по който младите се забавляват в нощните клубове. Особено го възмущават балоните, които все по-често вижда сред публиката по време на участията си.

„Аз виждам много големи глупости, които се правят в момента в нощните заведения. Хубаво ли е сега децата - момичета, момчета - взели по един балон. Аз пея, те отсреща с балоните. Извинявай, аз такова нещо не съм виждал“, коментира той.

Според изпълнителя преди хората са прекалявали най-вече с алкохола, докато днес все по-често посягат към различни вещества.

Шпагатите не са музика

Стораро не пощади и колегите си в попфолка. Според него в музикалния бизнес вече има твърде много хора без нужните гласови и сценични качества.

Певецът смята, че част от изпълнителите заменят музиката със скандали, провокации и разголване, за да привлекат внимание.

„Това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези вдигания на крака във въздуха. За мен това не е музика“, отсече Тони Стораро.