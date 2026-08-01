12-минутен хит от 1983 г. се превръща в легенда на хеви метъла

„Satan’s Fall“ на датската група Mercyful Fate остава едно от най-дръзките произведения в историята на хеви метъла близо 43 години след появата си. Композицията с продължителност 11 минути и 23 секунди отхвърля традиционната схема куплет-припев и преминава през непрекъснато променящи се части. Парчето от дебютния албум „Melissa“ затвърждава мястото на групата сред пионерите на ранния екстремен метъл и продължава да пленява феновете със сложните си китарни партии, пише списание Parade.

„Melissa“ е издаден на 30 октомври 1983 г. и включва седем песни, сред които „Evil“, „Black Funeral“ и „Satan’s Fall“. Официалната страница на Mercyful Fate посочва, че групата работи по нов пълнометражен албум, след като през 2022 г. се завърна с 36 концерта, а през 2024 г. изнесе още две участия в Южна Америка.

Създаването на песента се оказва също толкова необичайно, колкото и крайният резултат. Китаристът Ханк Шърман работи по музиката през поредица от безсънни нощи, свирейки у дома, а по време на репетициите продължава да добавя нови идеи.

Майкъл Денър признава, че разучаването на завършената композиция е „отнело цяла вечност“. Според него в песента са събрани около 16 различни рифа, които следват един след друг, без групата да се връща към обичайната повтаряща се структура.

Тъкмо този отказ от повторения превръща „Satan’s Fall“ в музикален разказ, който непрекъснато се развива. Всяка нова част увеличава напрежението и мащаба, вместо да връща слушателя към вече познат припев.

Списание Goldmine включва композицията сред най-добрите песни с продължителност над 10 минути. „Melissa“ заема и 17-о място в класацията на Rolling Stone за 100-те най-велики метъл албума на всички времена.

Влиянието на Mercyful Fate достига до Metallica, Slayer и редица други водещи имена от тежката сцена. Metallica по-късно записва специален микс от песни на датчаните за албума „Garage Inc.“, като включва в него и част от „Satan’s Fall“.