Judas Priest разтърсват София тази вечер
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
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Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Парчето продължава да радва феновете на метъла 43 години по-късно
Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
Концертът се отлага за 9-ти септември
За първи път българи ще свирят на най-големия рок и метъл фест в света. Бандата Dash the Еffort спечели първия български финал на конкурса W:O:A Metal...
Лондон. Актьорът сър Кристофър Лий ще отбележи 92-ия си рожден ден с нов албум с хеви метъл кавъри. Две от песните ще са от мюзикъла Дон Кихот, Човек...
Джеймс Хетфийлд е началото на всички начала, щом стане дума за хеви метъл. Вокалът на "Металика" точно днес навършва 50 години, 30 от които преминаха...
Нотингам. Хеви метълът вече е академична специалност. Специалността е открита в Нотингамския университет (Nothingam's New College). Курсът предлага н...
Хеви метълът вече не е само стил в рок музиката, а и наука, която ще бъде изучавана за пръв път в Нотингамския университет (University of Nottingham)...