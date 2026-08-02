За три зодии новата седмица ще бъде най-щастливата в годината

Три зодии влизат в седмица на нови възможности, важни прозрения и неочаквани промени. Между 3 и 9 август Дева, Стрелец и Водолей ще получат шанс да преосмислят целите си, да преодолеят стари съмнения и да предприемат решителна крачка напред. За едни промяната ще започне отвътре, за други ще дойде чрез нови контакти или професионални възможности. Най-важното ще бъде да не се връщат към избори, които вече ограничават развитието им.

Седмицата започва на 3 август, когато Хирон става ретрограден в Телец, а в астрологичния прочит това насочва вниманието към самочувствието, ценностите и старите вътрешни рани. Венера преминава във Везни на 6 август и поставя акцент върху партньорствата и подкрепата, а на 9 август Меркурий влиза в Лъв и засилва желанието за действие, увереност и открито заявяване на намеренията.

Дева - време за честна преоценка

За Девите седмицата ще бъде период на важни вътрешни открития. Ретроградното движение на Хирон ще ги подтикне да погледнат честно към живота си и да разберат къде прекалено дълго са се задоволявали с по-малко, отколкото заслужават.

Някои осъзнавания може да се окажат трудни, но ще помогнат на представителите на знака да се освободят от ситуации, които вече не им позволяват да растат. Моментът е подходящ за преоценка на личните ценности, отношенията и посоката, в която влагат усилията си.

Девите не трябва да чакат идеални условия, за да започнат промяната. Седмицата им напомня, че вече разполагат с необходимите способности и опит, но трябва по-смело да показват талантите си и да избират онова, което действително им носи удовлетворение.

Стрелец - смелото решение отваря път

Стрелците навлизат в период, в който решителните действия могат да донесат впечатляващи резултати. Преминаването на Меркурий в Лъв на 9 август създава благоприятна според хороскопа атмосфера за нови идеи, важни контакти и планове, способни да променят развитието на събитията.

Представителите на знака могат да забележат перспективи там, където доскоро са виждали само съмнения и препятствия. Възможностите обаче няма да се реализират сами - много ще зависи от готовността им да действат и да излязат от зоната си на комфорт.

Особено внимание заслужават предложенията и разговорите, които започват през тази седмица и продължават към средата на август. Те могат да поставят началото на нов професионален, личен или творчески етап.

Водолей - късметът идва чрез промяна

За Водолеите късметът може да се появи под формата на неочакван обрат, а не чрез предварително планиран успех. След преминаването на Венера във Везни на 6 август започва период на преоценка на отношенията, целите и избраната житейска посока.

Някои решения ще покажат, че продължават да движат Водолеите напред, докато други вече са изгубили смисъл. Представителите на знака ще трябва да се разделят със стари представи за това как точно трябва да се развива животът им.

През следващите месеци са възможни промени в професионалната сфера и появата на нови направления за развитие. Те могат да изглеждат необичайни или несигурни в началото, но да отведат Водолеите към по-хармонично и успешно бъдеще.