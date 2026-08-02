Отиде си певец и актьор, играл в култов филм с Мел Гибсън

Напусна ни още една звезда от международния шоубизнес. Актьорът и певец Майк Престън, известен с ролята си на Папагало във филма „Лудият Макс 2“, почина на 93-годишна възраст, съобщава „Daily Star“. Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Джоузи Престън. Тя съобщи, че съпругът ѝ е издъхнал на 8 юни, но не разкри причината за смъртта му, пише БГНЕС.

Роден в Лондон с името Джак К. Дейвис, Престън започва кариерата си като певец, след като е открит от музикалния продуцент Денис Престън. Дебютният му сингъл „A House, A Car And A Wedding Ring“ излиза през 1958 г. и поставя началото на успешна музикална кариера във Великобритания.

По-късно той се премества в Австралия, където работи като изпълнител в нощни клубове, а в края на 60-те години се насочва към телевизията и актьорската професия.

През 1968 г. е сред водещите на популярното телевизионно шоу „In Melbourne Tonight“, а между 1976 и 1977 г. представя възроденото телевизионно състезание „Celebrity Game“.

Първата му постоянна главна роля идва през 1972 г., когато играе старши детектив Боб Дилейни в криминалния сериал „Homicide“. По-късно се присъединява към актьорския състав на сапунената опера „Bellbird“, където в периода 1974–1976 г. изпълнява ролята на отец Джон Креймър.

Престън участва и като гост в редица популярни международни сериали, сред които „Отбор А“, „Еъруолф“, „Scarecrow and Mrs. King“, „Alien Nation“, „Ellen“ и „Highlander“.

Най-голяма популярност му носи ролята на Папагало – харизматичния лидер на общност около петролна рафинерия във филма „Лудият Макс 2“ от 1981 г., където си партнира с Мел Гибсън.

През 1979 г. Престън получава номинация за наградите AACTA за най-добър актьор в главна роля за изпълнението си във филма „The Last of the Knucklemen“. Носител е и на две телевизионни награди „Лоуги“ за най-популярна мъжка телевизионна личност във Виктория през 1969 и 1970 г.