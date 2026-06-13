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300 спряха пътя за морето

300 спряха пътя за морето

Хората чакат с години държавата да им направи път до 4 села в Подбалкана Над 300 души от четири села - Мирково, Смолско, Байлово и Петрич, излязоха н...

25 април | 20:50
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