Цветанка Йотина пред СТАНДАРТ: Гордостта на Мирково са хората
Искаме младите да останат, тук безработица няма
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Искаме младите да останат, тук безработица няма
Група ГЕОТЕХМИН обновява храмове, училища и детски площадки
Първо спрял токът в завода, а след това се чул адски трясък
Пожарникари помагали да пренесат пострадалите в линейки
Над 200 нови фиданки от различни видове ще красят площадите и улиците „Ал. Стамболийски" и „Г. М. Димитров"
Хората чакат с години държавата да им направи път до 4 села в Подбалкана Над 300 души от четири села - Мирково, Смолско, Байлово и Петрич, излязоха н...