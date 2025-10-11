Цветанка Йотина пред СТАНДАРТ: Гордостта на Мирково са хората

От стари времена при нас се възпроизвежда кукерството, казва кметът на общината, изпълняващ петия си мандат, Цветанка Йотина в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Госпожо Йотина, как бихте представила община Мирково на човек, който никога не е идвал тук?

- Село Мирково, което е център на община Мирково, е разположено на 63 км от София. В състава си има 5 населени места и 6 махали. Всички те са с невероятна природна даденост. На територията на общината имаме църкви, изградени в различно време, хижи, язовири, така че човек, каквото търси, тук може да го намери. В момента, в който реши да си отдъхне от големия град, винаги е добре дошъл в нашите селища, които се стремим да превръщаме в хубави места за живеене и мисля, че имаме резултати в това отношение.

- С какво най-много се гордеете, като кмет на общината?

- Гордостта за мен това са хората. Благодарение на тях се случват хубавите неща. Ние сме един екип и работим за развитието на нашите населени места. Невероятно трудолюбиви и отзивчиви. Добър народ! Това е моята гордост.

- Туризмът в общината тепърва се развива. Имате ли скрити перли и какво може да се предложи на гостите ви?

- Аз съм вече пети мандат кмет. Когато за пръв път кандидатсвах, моето мото беше: „Искам да покажа Община Мирково на света“. Но преди 17 години общината беше едно доста поизоставено място. За времето, през което аз съм кмет, благодарение на добрия екип, който се създаде, общината ни се развива с бързи темпове. Да се върна на мотото. Тогава си казах: какво ще показвам - разбитите улици, с какво ще заинтригувам този свят да дойде тук? Това ме мобилизира и сега улиците са асфалтирани, изграден е спортен комплекс. Гордост за мен е, че подменихме водопроводните системи на всички населени места, а сега от пролетта смятам да започнем с подмяна и на довеждащите водопроводи. През 2025 година година, в тази голяма криза, в нашата община, освен инцидентни случаи и аварии, ние не сме имали спиране на вода в това сухо време. Това смятам, че е голямо постижение за нас.

Има какво да се види - хижите, хубави язовири за риболов - „Каменна могила“ в Мирково, язовир „Войняк“ в село Смолско. На територията на общината има хотели и ресторанти. Мирково е интересно и си заслужава да се посети.

- А има ли хора, които са се преместили да живеят в Мирково?

- Имаме. В едно от населените места за 2 години има 40 сделки. Може би Covid помогна на малките населени места, защото всички граждани от село се върнаха към корените си. Покрай тях и техни приятели. Примерно, в Мирково има недостиг - голямо търсене, а няма продажби. Близостта до София, Подбалканският път и жп гарата, която имаме, лесно е за достъп и си заслужава. Природата най-вече - Стара планина и Средна гора, просто е невероятно.

- Какви традиции сте съхранили и какви празници отбелязвате?

- Малките населени места са пазители на бита и традициите в нашата държава. В Мирково от много стари времена се възпроизвежда кукерството. При нас се наричат сурати. Хората се маскират и на Сирни Заговезни се палят големи огньове на кръстовищата, които се прескачат за здраве. Правят се и т.нар. оратници. Това са пръчки, които завършват със слама. Палят се и се въртят около малки деца. Много е интересно и забавно.

Организирахме и детски фестивал. Провежда се началото на пролетта с участието на всички детски градини от всички населени места в Средногорието. Много е приятно да видите малките артисти на сцената да възпроизвеждат различни танци, театрални постановки, герои от приказки. В рамките на два часа се пренасяме в друг свят - на усмивки и доброта.

- Какви са предизвикателствата пред една малка община, като вашата?

- Предизвикателствата са да си запазим хората тук. Да им създадем добро място за живеене, да има работа, да не се чувстват ощетени. Защото до скоро разликата между града и селото беше огромна. Докато сега, колкото и да сме недоволни какво се случва в държавата, пътищата ги имаме, комуникациите - също. Иска ми се младите хора да останат тук. Те не са лишени от нищо - близостта до големия град, възможността за работа. Не е без значение, че тук в Средногорието, имаме големи предприятия, които дори изпитват глад за работна ръка. В тях работят стотици хора, различни специалисти. Нямаме безработица, дори търсим специалисти. С добри темпове се развива животновъдство, растениевъдство. Има хора, които се занимават със земеделие. Някои хора преоткриха себе си - от шлосери и други професии вече са земеделски стопани. В малките населени места е интересно.

Хубавото е, че почти всички се познаваме и си живеем като едно семейство. Понякога, като в семейството, има разрив, но е нормално. Ние сме тихо и спокойно място. Нямаме престъпност.

- Какъв е пътят към успеха?

- Постоянството и да не с оставя днешната работа за утре. Аз съм от този ти хора, дето изпълнявам това. И преследвам целите си, нон стоп.

Селото ни стана хубаво. В едно село, като има интернет, вода и ток, като имаме улици, пътища и работа, какво му трябва на човек - едно приятелство и добра компания.

В момента община Мирково е една строителна площадка. В изпълнение на бюджета за 2024 г., който продължава и сега, ние имаме 11 проекта, 8 от които реализираме и дори приключихме. Асфалтиране на общински пътища, подмяна на водопроводни системи. Облагородяване на парк в Мирково. Много са нещата. Всичко това направихме в рамките на 1 година на стойност 10 млн.лв. - толкова ни е лимитът и сме го изпълнили до край. Друг е въпросът, че общините чакат плащане от държавата, да видим кога ще стане. Да благодарим на строителните фирми, че са търпеливи, че си завършиха обектите и си чакат парите.

