Закриха депото на наш завод. Има ли опасност?

Закрито е депото за опасни отпадъци на завода за основни фармацевтични продукти за ветеринарномедицинска дейност в Разград, собственост на „Биовет“ АД - клон Разград. Приемателната комисия за рекултивацията се е състояла в средата на ноември, като експлоатацията на депото е прекратена с въвеждането на инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци в града.

На съоръжението са депонирани отпадъци, представляващи перлитови утайки от производството на завода. Извършена е техническа и биологична рекултивация, с което депото с площ от 36 дка, е запечатано. Предстои екоинспекцията да издаде решение за закриване на съоръжението.

Съгласно изискванията на специализирана наредба, предстои да се извършва 30-годишен мониторинг за устойчивост на тялото на депото. Системата на собствен мониторинг включва наблюдение на компонентите въздух, води и почви, с цел предотвратяване на негативното влияние на съоръжението върху околната среда и включва дейности като регистриране на метеорологични данни (количество на валежите и др.), емисионни данни от мониторинг на тялото –повърхностни и подпочвени води.

