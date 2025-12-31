Проф. Христо Христов пред СТАНДАРТ: Млади семейства се завръщат в Шумен

Приоритетите ни са ясни – образование, социални услуги, инфраструктура и поддържане на градската среда, казва кметът проф. Христо Христов

- Проф. Христов, влизаме в 2026 година с първия за България бюджет в евро, който за съжаление е само удължителен. В тази ситуация пред какви трудности сте изправени вие, градоначалниците?

- 2026 година започва в необичайна финансова рамка. За първи път работим с бюджет в евро, но в удължителен режим. Това означава ограничени възможности за нови политики и инвестиции и много по-строга финансова дисциплина. Основната трудност е липсата на предвидимост – не можеш да планираш дългосрочно, а в същото време трябва да гарантираш нормалното функциониране на всички общински системи.

За Община Шумен това означава управление на бюджет в размер на над 200 млн. лв. в левова равностойност, като приоритетите са ясни – образование, социални услуги, инфраструктура и поддържане на градската среда.

- Преди дни се срещнахте с директори на центровете за социални услуги и на яслите. Каква е равносметката за изминалата година? Предстоят ли предизвикателства през 2026 и оптимист ли сте, че ще ги преодолеете?

- Община Шумен управлява 27 социални услуги, включително за деца, възрастни хора и хора с увреждания. Само по държавно делегираните дейности за социална политика годишно се разходват 16 млн. лева, а за здравеопазване - 9,5 млн. лева.

Равносметката е ясна – системата работи, но е под сериозен кадрови натиск. Недостигът на персонал и растящите разходи са основните предизвикателства и през 2026 година. Оптимист съм дотолкова, доколкото има стабилни екипи и добра организация. Без това системата не може да се държи.

- И на членовете на Съюза на пенсионерите в Шумен гостувахте по повод коледните и новогодишните празници. Как общината ще продължи да подпомага хората от третата възраст?

- Подкрепата за възрастните хора в Шумен е постоянна политика, а не празничен жест. Общината поддържа домашен социален патронаж, който ежедневно обхваща стотици самотно живеещи възрастни хора, както и мрежа от пенсионерски клубове в града и кварталите.

Финансират се социални услуги, дневни грижи и дейности за активен живот. В Шумен живеят десетки хиляди хора в пенсионна възраст и те трябва да имат реален достъп до грижа и подкрепа, не само на думи.

- Как е решен във вашия град въпросът с чистотата, електроснабдяването и водостнабдяването?

- По чистотата общината работи по действащи договори за сметосъбиране и сметоизвозване за града и населените места, с ежедневен контрол.

По водоснабдяването проблемите са системни и свързани със старата подземна инфраструктура. Работи се съвместно с ВиК оператора по поетапна подмяна на водопроводи, основно в зоните, където се извършват улични и булевардни ремонти, за да не се разкопава по няколко пъти.

По отношение на уличното осветление общината изпълнява проект за подмяна на старите осветителни тела с LED осветление. Има недоволство от граждани, че ефектът не навсякъде е такъв, какъвто се очаква, и това е разбираемо. В много случаи проблемът обаче не е в самите лампи, а в остарялата електропреносна мрежа и подземните кабели, които са на десетилетия и създават технически ограничения. Решението е поетапно и изисква време.

- Имате ли инфраструктурни проекти, които по независещи от Вас причини трябва да замразите?

- Към момента няма спиране на започнати обекти. Фокусът е върху ключови инфраструктурни проекти, които вече са в изпълнение – ремонти на основни булеварди и натоварени улици, обновяване на уличната мрежа в квартали, както и ремонти на училища, детски градини, обществени сгради и уличната мрежа в малките населени места от община Шумен.

Подхождаме поетапно – първо подземна инфраструктура, след това настилки. При удължителен бюджет нови мащабни проекти се подготвят, но стартират само при осигурено финансиране.

- Бяхте секретар на Съюза на учените в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Проявяват ли интерес младите хора към преподаването? И, ако не е тайна, какви са месечните им възнаграждения?

- Интерес има, но не е достатъчен. Причината е ясна – началните възнаграждения не са конкурентни на частния сектор. Това е проблем за цялата академична система, не само за Шумен. Въпреки това университетът остава ключов фактор за развитието на региона.

- Има ли тенденция съм завръщане на млади семейства във вашия регион? Какви са причините?

- Да, има такава тенденция. Причините са конкретни – по-достъпни жилища, инвестиции в детски градини и училища и по-добра градска среда. Това става с последователна политика, не с еднократни решения.

- Наградата за лирика тази година връчихте на проф. Пламен Дойнов – ректор на Нов български университет. Какво Ви мотивира да пазите паметта на вашия съгражданин Иван Пейчев?

- Иван Пейчев е част от културната идентичност на Шумен. Наградата за лирика е начин паметта за него да остане жива и смислена, а не формално отбелязана.

- На последната сесия на Общинския съвет се срещнахте с малки и големи коледари. Традицията е спазена. Какво Ви пожелаха те? И Вие лично каква година очаквате в качеството Ви на кмет и в личен план?

- Пожелаха здраве и спокойствие. За мен 2026 година трябва да бъде работна година, на довършване на започнатото и подготовка на следващите важни стъпки за града.

В личен план си пожелавам здраве за себе си, за семейството си и за близките си хора, повече спокойствие и време заедно.

