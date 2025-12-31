Кметът на Якоруда: Време е за по-смели мечти и единство в делата

Кметът на Якоруда Мехмед Вакльов се обърна към жителите на общината в навечерието на Новата 2026 година, като им пожела здраве, мир и благоденствие.

В началото на всяка нова година идва и моментът за ново начало – време да оставим трудностите зад гърба си, да бъдем по-смели в мечтите си и по-единни в делата си, каза кметът.

Обръщаме се към изминалите дни с благодарност за научените уроци и гледаме напред с надежда, вяра и увереност в по-доброто утре. Това е времето, в което си пожелаваме повече светлина, повече доброта и повече споделени успехи, каза още той.

Нека Новата година бъде година на разбирателство, съпричастност и общи усилия в името на развитието на нашата община! Убеден съм, че с отговорност, доверие и съвместен труд ще продължим да изграждаме Якоруда като място, в което всяко ново начало намира подкрепа, а всяка добра идея – възможност за реализация, добави Вакльов.

Той пожела на хората спокойствие, добри новини, сбъднати мечти и много човешка топлина.

