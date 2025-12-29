Три дни безплатен обществен транспорт за Нова година в Казанлък

Всички автобуси по линиите на вътрешноградския и междуселищен обществен транспорт в община Казанлък ще бъдат безплатни за Нова година!



Пътниците по всички линии в община Казанлък няма да бъдат таксувани в периода от 31.12.2025 г. до 02.01.2026 г.



Инициативата е част от стремежа на Община Казанлък и дружество „Балканинвест“ ЕООД да изразят благодарност към всички пътници за доверието през годината и да подчертаят ангажимента си за продължаване на усилията за подобряване на качеството на обществения превоз и през новата 2026 година.



Община Казанлък и „Балканинвест“ ЕООД пожелават на всички жители и гости на общината светли празници и щастлива Нова година!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com