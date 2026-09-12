Закриха депото на наш завод. Има ли опасност?
Съгласно изискванията на специализирана наредба, предстои да се извършва 30-годишен мониторинг за устойчивост на тялото на депото
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Съгласно изискванията на специализирана наредба, предстои да се извършва 30-годишен мониторинг за устойчивост на тялото на депото
В протеста ще участват и жители на околните селища
За момента няма коментар от страна на Украйна
Мъжът е транспортиран към "Пирогов"
Пламна депо за гориво
Проведе се заключителната пресконференция по проект за рекултивация на депо в Община Девня
Едва ли заловеният младеж сам е складирал толкова много наркотични вещества
Кольо Илиев задържан за 24 часа, но - болница. Здравето му било зле
Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево вече имат регионално депо за 100 години
Премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха Регионалното депо за отпадъци край Шереметя. Проектът "Изграж...
Министър-председателят Бойко Борисов ще открие официално депото на Регионалната система за управление на твърдите битови отпадъци край великотърновско...
С писмо община град Добрич е уведомена от Министерството на околната среда и водите, че агенцията Одит на средствата от Европейски съюз препоръчва на...
Министърът на околната среда Ивелина Василева откри първата клетка на новото регионално сметище край ямболското село Хаджидимитрово. Участници в търже...
Всички документи за изграждането на регионално депо за битови отпадъци край Благоевград са внесени в края на миналата година в ПУДООС. Подсигурено е ф...
До средата на август над 90% от панелните блокове трябва да са санираниВсички документи за изграждането на регионално депо за битови отпадъци край Бла...
Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2015 – 2020 г. беше приета с пълно мнозинство на редовно заседание на общински...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен, изградена по Операти...
Приключват дейностите по изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо, както и тези по закриването и рекултивацията на старото ямболско сметище. М...
Изграждането на регионалното депо за битови отпадъци в благоевградското село Бучино ще стартира в края на тази година. Това бе уточнено на среща между...
Край на сагата Съдебната сага със строежа на депото за битови отпадъци приключи с успех за община Благоевград. Кметът Атанас Камбитов обяви, че се по...