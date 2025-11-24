БАБХ иззе над 1 тон хранителни стоки на ГКПП „Калотина“

БАБХ иззе над 1 тон хранителни стоки от животински и неживотински произход при проверка на ГКПП „Калотина“

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, иззеха над 1 тон хранителни стоки от животински и неживотински произход при проверка на товарен бус, влизащ в страната през ГКПП „Калотина“. Проверката е извършена в ранните часове на 22 ноември.

Към 4.30 часа на пункта пристигнал за влизане в България микробус, управляван от 37-годишен мъж от Благоевград. При проверката граничният полицай установил, че в автомобила се превозват голямо количество зеленчуци, месни и млечни продукти. Уведомен е служител на БАБХ на граничния пункт за взимане на отношение по компетентност. В рамките на инспекцията са иззети 451 кг млечни продукти, 149,4 кг месни продукти, както и стоки, подлежащи на фитосанитарен контрол – 129,8 кг чушки, 196 кг домати, 98,4 кг праз и 71,6 кг корнишони.

Количествата са били превозвани без необходимите документи за произход и безопасност. Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

