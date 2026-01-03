Общество

Стотици хора без ток

След бесния ураган! Нова драма във Враца и Мездра
03 яну 26 | 9:03
Мира Иванова

Стотици абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии от ураганния вятър.

Нанесени са щети по електропреносната мрежа. Има скъсани проводници и паднали електрически стълбове.

Без ток са отделни улици във Враца, както и планинското и най-голямо село в общината - Згориград.В Мездра прекъсване на електрозахранването има в града и селата Моравица и Руска Бяла.

Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите, съобщава БНР.

