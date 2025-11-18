Кметът на Исперих на среща в посолството на САЩ

Кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри и председателят на Общинския съвет Бейти Бекир взеха участие в работна среща в Посолството на САЩ в България, посветена на най-новите технологии и тенденции в енергийния сектор.

Домакин на събитието бе ръководителят на американската дипломатическа мисия Х. Мартин Макгайо, който откри дискусиите и подчерта ключовата роля на иновациите и международното сътрудничество за развитието на модерната енергетика.

На срещата присъства и министърът на енергетиката Жечо Станков, както и представители на водещи български и американски компании от сектора.

Участието на Община Исперих е част от по-широките усилия на местната власт за привличане на иновативни решения и бъдещи инвестиции в региона.

