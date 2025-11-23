Един град вдига такситата, друг сваля билетчето за транспорт

Докато София протестира срещу двойното поскъпване на зоните за паркиране, Благоевград вдига цените на такситата с 20 %, а Пловдив сваля стойността на билетчето за градския транспорт.

Таксиметровите фирми в Благоевград искат да возят на по-високи цени след 1 януари 2026 година. Предложението на кмета Методи Байкушев, което ще се разгледа на сесията на общинския съвет на 28 ноември, е за 20% скок на тарифите. Това означава, че минималната дневна тарифа ще струва 1,19 лева на километър, а максималната дневна ще е 1,50 лева за кирометър. Минималната нощна тарифа пък ще стане 1,44 лева за километър пробег, а максималната - 1,68 лева за километър, предаде ilindenpres.bg.

По този начин община Благоевград ще се нареди в челните места на общините, където возенето с такси излиза най-солено. Комисията по икономика, която вече заседава, прие предложението на кмета Байкушев. Там присъстваха и таксиметрови шофьори и управители на фирми. Някои от тях поискаха тарифа от 1,60 лева на километър пробег извънградско. Мотивът на таксиджиите - стигат до друго населено място, а обратният им курс е празен и са на загуба. Друго тяхно хрумване бе да се отвори ножицата на миксималните тарифи - дневната да е до 2,19 лева, а нощната - до 2,68 лева. Това обаче не бе прието от Комисията по икономика.

В същото време билетчето в градския транспорт в Пловдив ще струва 98 стотинки или 50 цента от 1 януари, когато влиза в сила еврото. Този вариант е приет на срещата в Община Пловдив с превозвачите и ще се обсъжда на следващата сесия на местния парламент, каза за "Марица" зам.-кметът по транспорт инж. Александър Държиков.

В автобусите засега се продават билети с двойна цена 1.00 лв./ 0.51 евро, защото към датата, в която всички стоки и услуги в страната трябваше да бъдат обявени в двойни цени, в Общината нямаше решение как ще се таксуват пътниците след Нова година. Затова от фирма "Автобусни превози", която има ангажимент да поръча превозните документи и да ги продава, са закръглили цената точно според валутния курс на 51 цента. На практика билетът поевтинява с две стотинки за удобство на пътниците, кондукторите и шофьорите, за да не се налага да връщат по една шепа дребни центове.

