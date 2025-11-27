Национален рибен фест „акостира“ в КТК „Ченгене скеле“ тази неделя

Министерството на земеделието и храните организира Национален рибен фест, посветен на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели. Фестивалът ще се проведе в три поредни еднодневни издания в градовете Варна, Бургас и София. Неговата цел е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.

На 30 ноември културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ ще бъде домакин на събитието, което е с начален час 10:00 часа. Ако търсите семейно и интерактивно събитие – този фестивал е за вас! Ще се насладите на детска зона с арт работилници, викторини, игри и обучение по морски умения, информационна зона за родители, кулинарни демонстрации, концерти, филми и още много активности.

Ще бъде обособена и кулинарната зона, в която посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона „Вкусът на морето“, където рибата ще се предлага на себестойност.

Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб „Бургус“, който отплава от Магазия 1 в неделя, в 11:00 часа. За резервация: 0882 004 124.

Национален рибен фест представя риболовния сектор като съвременен, устойчив, близък до хората и показва рибата като вкусен, достъпен и полезен избор за всяко семейство!

Програма:

• 10:00 – Откриване на Национален рибен фест – Бургас

• 10:00–19:00 – Детска зона – арт работилници, рисуване на керамика, рисуване с пясък, морски герои на живо, игри, морска анимация, викторини с награди, работилница за плакати, изненади и много награди.

• 10:00–18:00 – Ден на отворените врати на риболовен кораб и изложба „Животът на рибарите“

- 10:00–18:00 – Филм „Голямото черно“ – прожекция

• 10:30 – Демонстрации на рибарски занаяти

• 11:00 – Кулинарно рибно шоу с Ути Бъчваров – „Миди с ориз“

• 12:00 – Състезание по филетиране на риба

• 12:30 – Състезание „Най-бърз рибен транжор“

• 13:00 – Лекция: „Как да разпознаем прясна риба“

• 14:00 – Морска викторина за малки и големи

• 14:30 Концерт на Вокално студио „Сезони“ и Вокално студио "Слънчеви капки", фолклорен концерт

• 15:00 – Концерт на Стефан Илчев

• 16:00 – Демонстрация: „Как да четем етикета на рибните продукти“ и „Как да опазим морето чисто“

• 16:30 – Морска викторина за малки и големи

• 18:00 – Закриване

През целия ден:

• Ресторант „Вкусът на морето“ – прясно приготвена риба на себестойност

• Фото зона и безплатни игри за цялото семейство

• Рибарски кораби – отворени врати и обиколки

• Изложение на рибни продукти и ръчно изработени сувенири

• Жива карта на Черно море – общо рисуване от деца

Програмата на Националния рибен фест можете да видите тук : https://www.facebook.com/profile.php?id=61564237760062.

