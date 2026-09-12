Национален рибен фест „акостира“ в КТК „Ченгене скеле“ тази неделя
Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб „Бургус“
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Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб „Бургус“
До любимия обект на бургазлии и гости на града можете да пътешествате в съботния ден и с кораб
4400 са държавните имоти с отпаднала необходимост, попаднали в списъка за продажба
Преди това място беше гола поляна
Каква е новата атракция на Ченгене скеле
Септемврийската програма включва рибарски техники и гозби, както и Барбекю уикенд
Пасажерите на кораба "Анастасия" ще могат да разгледат рибарското селище
Изгреждат културно-исторически комплекс
Незаконните къщи в рибарското селище Ченгене Скеле оцеляха за пореден път. Акция "Багер", която трябваше да стартира в петък, внезапно бе отложена. Р...
Бургас. Багери влизат до броени дни в рибарското селище Ченгене Скеле край Бургас. Принудителната акция по събаряне на незаконните сгради там ще старт...
Бургас. Набират се доброволци, които да се включат в екипите за отстраняване на щетите след бедствието, обявиха от Община Бургас. В момента най-голяма...
Ченгене скеле след наводнението