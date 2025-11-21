Никулден в Ченгене скеле предлага разходка с кораб, базар и много празнично настроение

Най-истински се усеща празникът на Бургас край морето. Ето защо на 6 декември Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ ви очаква. До любимия обект на бургазлии и гости на града можете да пътешествате в съботния ден и с кораб. Той ще отплава от Магазия 1 в 11:00 часа, а резервация може да направите на телефон 0882 004124.

От 11:00 ч. ще бъде открит никулденски базар с изложители от Бургас и региона, които ще покажат и интересни предложения за предстоящите коледни празници. В 12:00 ч. своите музикални изпълнения ще поднесат Кайра Хасан и Теодора Тенева от Музикална работилница ,,Веселина" с ръководител Веселина Колева.

На откритата сцена половин час по-късно посетителите ще се насладят на фолклорните изпълнения на ПФА „Странджа“.

В празничния ден, от 13.00 ч., в туристическия комплекс ще бъде осветен никулденски рибен курбан и празнична трапеза от отец Стилиян от храм „Св. Пимен Зографски“. Курбанът след това ще бъде раздаден за здраве на присъстващите.

А в неделя, 7 декември, ви очаква още едно забавно събитие. От 12:00 ч. Coworking Family Burgas канят родители и деца на семейната работилница Art & Lunch: Make a wish! с продължителност до 3 часа. За повече информация, записване и заплащане 087 6944618.

6 декември (събота)

11.00 ч. – Откриване на Никулденски базар

12.00 ч. - Музикално изпълнение на Кайра Хасан и Теодора Тенева - Музикална Работилница ,,Веселина"

12.30 ч. - Празничната програма с ПФА „Странджа“

13.00 ч. – Ритуал по освещаване на Никулденски рибен курбан и празнична трапеза

13.15 ч. – Раздаване на осветения рибен курбан за здраве

7 декември (неделя)

11:00 часа - Никулденски базар

12:00 часа - семейната работилница Art & Lunch: Make a wish! С продължителност до 3 часа





