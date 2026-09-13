Най-вкусният пълнен шаран. Тайната съставка
Направете празника незабравим
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Направете празника незабравим
Вярва се, че момите почитат светеца, който ще им помогне да се задомят
Какво още предупреждават от НИМХ
Вкус и традиция за специални моменти
Празникът е ключов ден в народния календар
Инспекторите хващат нередности в документи, хигиена и дори нерегламентирана продажба
Три дни, изпълнени с ритуали за здраве
Всеки втори търговец вдига необосновано цените, обави държавна комисия
Традиционният ритуал по освещаване на Никулденската трапеза ще се проведе на 6 декември от 11:00 часа в градинката до „Часовника"
Повишение има основно при вносните риби
На общинския пазар в Монтана има изобилие от прясна риба
Ветровито време ни очаква днес
Специално за празника ритейлърът предлага още по-богат рибен асортимент
Шест дни преди Никулден няма риба
Ще бъдат добавени и коледните добавки за хората с най-ниски доходи.
Община Бургас кани жителите и гостите на града да се присъединят към многобройните интересни събития
Преди това ще има затопляне
До любимия обект на бургазлии и гости на града можете да пътешествате в съботния ден и с кораб
Всички се молят на Свети Никола
Над 200 служители на компанията празнуват имения си ден, като 84 от тях носят името Николай