Рибарите бият тревога. Голям проблем в морето

На брега на Бургаския залив, в рибарското селище „Ченгене скеле“, есента носи не само мъгла и студ, но и тревога. Рибарите, които от поколения живеят в ритъма на морето, тази година се сблъскват с необичайна пустота – рибата сякаш е изчезнала. Уловът е почти нулев, а лодките стоят закотвени, чакайки знак от природата.

Морето мълчи, рибарите се молят

Още по тъмно, в гъста мъгла, най-нетърпеливите рибари тръгват към водата с надежда. Сред тях е и старият Коста – ветеран на морето, който не помни толкова слаба есен. „Никога не е било така. Морето е празно. Само Свети Никола може да ни помогне“, казва той, гледайки към хоризонта. С наближаването на Никулден, рибарите се надяват на чудо – застудяването да върне пасажите и да съживи залива.

Закотвени лодки и тиха улица „Консервна“

Обикновено оживената улица „Консервна“, където се намира паметникът на Джон Стайнбек – символ на рибарския дух – сега е тиха. Лодките не излизат, а мрежите стоят празни. Но надеждата не умира. „Ако рибата се върне, всичко ще оживее – и улицата, и сърцата ни“, споделят местните.

Паламудът – знак за възраждане

Въпреки мрачната картина, има и светлина. През октомври морето край остров Свети Иван „завря“ от паламуд – най-чаканата риба. Рибарите от „Ченгене скеле“ влизаха всяка вечер и се радваха на добър улов. Екземплярите достигаха до 900 грама, а трасето между Черноморец и острова се превърна в благодатна зона. Това дава надежда, че застудяването може отново да съживи морето.

Културна памет и бъдеще

„Ченгене скеле“ не е просто рибарско селище – това е последният жив рибарски оазис на Черно море. Сгушено южно от Бургас, то пази традиции, занаяти и дух, които устояват на урбанизацията и туристическата експанзия. Община Бургас дори стартира проект за популяризиране на местната култура – „Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“.

Надежда за Никулден

С наближаването на 6 декември, рибарите се обръщат към небето. Никулден – празникът на Свети Никола, покровителят на моряците – е не само духовен момент, но и символ на надежда. Ако застудяването донесе риба, „Ченгене скеле“ отново ще се изпълни с живот, а рибарите ще се върнат към морето – с мрежи, с песни и с вяра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com