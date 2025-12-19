Като си видите сметките и заплатите, ще разберете, че сбъркахте

Оставката на правителството без приет бюджет изобщо не е хубаво. Сега след месец като си видят сметките и заплатите, хората ще видят, че да искат оставка на управлението, не е било най-доброто решение, което можеше да се случи на България.

Това коментира пред бТВ шефът на БСП Атанас Зафиров.

Много добре знаем какво ще стане с България, като влезе в еврозоната с удържителен бюджет. Ама това трябва да се обясни на коалиционните партньори, които отказаха приемането на бюджета. Вече сме в предизборна ситуация и всяка партия говори на своя електорат.

Ако правителството функционираше нормално, ако беше дадено това спокойствие на кабинета още известно време, много бързо щяха да се усетят позитивите от този бюджет, който предложихме. Но няма смисъл да го обсъждаме, тъй като въпросът вече е решен, коментира той.

Ние не се срамуваме от нищо, което сме правили в това правителство и държа това да го подчертая съвсем ясно. Аз заставам зад всеки един от БСП, гордея се с всеки един от нашите министри и тяхната работа и съм готов да ги защитавам във всяка една ситуация.

