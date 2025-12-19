Георги Тошев със скандална атака по Би Ти Ви

Журналистът и телевизионен продуцент Георги Тошев изрази публично подкрепата си към Мария Цънцарова след новината за свалянето ѝ от ефира на „Тази сутрин".

"Мария работа ще си намери, телевизията зрители – не", написа Тошев, като с краткото си послание зае ясна позиция в защита на журналистката.

Коментарът му идва на фона на засиления обществен и професионален отзвук около промяната в сутрешния блок на Би Ти Ви и предизвика реакции в социалните мрежи.

