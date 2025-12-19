Сурова зима на хоризонта. Кучи студ в края на декември

Рязко застудяване с температури до минус 20 градуса може да се очаква към края на месеца, ако текущите метеорологични прогнози се запазят.

По-топло време около Коледа беше прогнозирано от числените модели, които по-рано сочеха значително застудяване около 7-8 декември.

Сега ситуацията се променя отново. Разпадането на полярния вихър вероятно ще повлияе осезаемо на времето в Европа и в нашия регион.

Този процес може да доведе до нахлуване на по-студени въздушни маси и рязък спад на температурите.

Специалистите уточняват, че прогнозата все още подлежи на потвърждение, но тенденцията към по-сурови зимни условия в края на месеца вече се очертава ясно.

В следващите дни моделите ще дадат по-точна картина за мащаба и продължителността на евентуалното застудяване, съобщи БЛИЦ

