БДЖ променя разписанията си заради трафика по празниците

От тази седмица „БДЖ – Пътнически превози“ въвежда ново разписание, което цели да улесни пътуванията между населените места в страната. Промените в графика са направени и на база предложения от местни власти и граждани, за да отговарят по-добре на нуждите на пътниците.

Влаковете вече ще се движат с повече вагони, като се осигуряват между 5 000 и 10 000 допълнителни места. Това съобщи Анатолий Атанасов, директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози“, в Обедния информационен блок по Нова Нюз.

По отношение на случаите с прекалено студени вагони, Атанасов увери, че веднага се предприемат мерки за ремонт. „Случаите се ограничават до 2–3 на ден. От 550 влака говорим за 2–3 вагона на ден“, уточни той.

Ключов елемент от обновлението на БДЖ е пристигането на нови електрически мотрисни влакове по Плана за възстановяване и устойчивост. Предвидени са 25 влака на „Шкода“ и 35 на „Алстом“, които ще позволят над 50% от съставите, превозващи пътници, да бъдат подменени с нови, съобщи petel.bg

