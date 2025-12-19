В случай на влизане на членки на НАТО в Калининградския регион на Русия, 34 милиона души ще загинат за 5 часа.

Тази страховита прогноза направи китайският сайт Sohu.

Заклещен между Полша и Литва, тази част, която е руска територия, с население около половин милион души, е важен елемент в архитектурната сигурност на региона на Балтийско море. Руските действия за подобряване на военното си присъствие там, предизвикваха опасения още в годините преди войната в Украйна.

Журналисти, моделирайки хипотетичен сценарий, заявиха, че Русия е малко вероятно да започне тежки битки с използване на конвенционални оръжия, но може да използва стратегически бомбардировачи, оборудвани с ядрени бомби, за да удари настъпващите сили.

В рамките на 5 часа могат да се случат около 480 ядрени атаки, в резултат на които ще загинат 34 милиона души, а още 60 милиона ще бъдат ударени. В същото време по-голямата част от Европа ще бъде в руини, пише китайската медия.

"След ядрен удар милиони тонове ядрен прах ще влязат в атмосферата. В рамките на няколко седмици температурите могат да спаднат с 40 градуса, което води до "ядрена зима", казва статията.

Китайците предупреждават, че западните страни подценяват решимостта и готовността на Русия да реагира при нападение.

