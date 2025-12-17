Турция засилва позициите си на световния газов пазар

Турция навлиза в ключов етап на трансформация на своя енергиен сектор, като предприема едновременно стратегически инвестиции, нови договори и разширяване на инфраструктурата за втечнен природен газ. През последните месеци Анкара активизира контактите си с големи американски компании с цел осигуряване на по-надеждни и гъвкави доставки, които да намалят зависимостта от традиционните доставчици. Правителството съчетава дългосрочни сделки по LNG с инвестиции в съоръжения, които да гарантират цялостната верига на стойност. Преговорите с американски компании, удължаването на руските договори и предстоящите инвестиции в терминали показват, че страната търси не само стабилност, но и лидерска роля на регионалния енергиен пазар.

Пренареждане на стратегията

Турция проучва възможността за инвестиции в американски петролни и газови находища, докато ускорява мащабното преразглеждане на енергийното си портфолио, което досега беше изградено около американския втечнен природен газ. Компанията Turkish Petroleum води преговори с Chevron, Exxon Mobil и други големи американски компании за заемане на позиции в активи в добивната верига, като част от плана на Турция да се разшири от нарастващото си експозиции във втечнен природен газ, заяви преди дни министърът на енергетиката на страната Алпарслан Байрактар, цитиран от Блумбърг. Съобщения за това могат да дойдат още този месец.

Планът добавя нов етап към разширяващите се отношения на Турция със САЩ, които се превърнаха в основен източник на дългосрочни доставки на газ за Анкара. Докато Турция се стреми да осигури достъп до горива, които са ключови за захранването на икономиката й на стойност 1,4 трилиона долара, и за да диверсифицира източниците си далеч от Русия и Азербайджан, тази политика е и начин президентът Реджеп Тайип Ердоган да засили влиянието си и да изгради нови икономически отношения.

Освен преговорите за добивни активи Турция вече предприема и конкретни стъпки за укрепване на логистичната си мрежа. Държавната компания „Боташ“, която управлява газопреносната инфраструктура, работи върху добавяне на две нови плаващи съоръжения за съхранение и регазификация, с което общият им брой ще стане пет. Мярката цели да обезпечи интензивния внос на LNG (течен природен газ) и да подготви Турция за засилен статут на регионален енергиен хъб, тъй като нарастващият обем на договорите предполага нужда от инфраструктура, която да гарантира непрекъсната регазификация, бързо преразпределение и евентуална търговия.

Разширяване на вноса

Страната вече сключи сделки за LNG с редица компании, включително Mercuria Energy Group и Woodside Energy за доставка на втечнен природен газ, главно от съоръжения в САЩ. Тя се споразумя и за 10-годишни договори с италианската Eni SpA и германската SEFE. Турция е подписала дългосрочни споразумения за втечнен природен газ от края на 2024 г. насам за 150 млрд. куб. метра, като голяма част от доставките започват между 2027 и 2030 г. Байрактар заяви, че американският втечнен природен газ е станал по-конкурентоспособен от синьото гориво от тръбопроводи от Русия и Иран.

Страната е внесла досега през тази година 5,2 милиона тона втечнен природен газ спрямо общо 3,98 милиона тона за цялата 2024 г. Допълнителните доставки също така дават възможност на турските компании да увеличат търговията с газ, за да максимизират печалбите. Според Байрактар страната очаква да приеме около 1500 товара с втечнен природен газ през следващите 10-15 години, като повечето са индексирани спрямо цените на газа на Henry Hub в САЩ.

Наред с вече обявените договори Турция демонстрира, че не се ограничава само до ангажименти на хартия - реалните доставки вече бележат ръст. Вносът на LNG продължава да се ускорява на месечна база, което показва устойчиво и трайно преминаване към по-гъвкави доставки, особено от САЩ. Част от тези доставки се използват не само за вътрешно потребление, но и за активна търговия на газови пазари, позволявайки на турските компании да увеличават стойностната добавка чрез препродажба и арбитраж.

Разширяване на инфраструктурата

За да се справи с нарастващия внос, Турция планира да добави две нови плаващи съоръжения за съхранение и регазификация, разширявайки този свой флот до пет. Анкара планира да изпрати едно от тези съоръжения в Египет за летните месеци, за да помогне за покриване на сезонния недостиг на газ в Кайро, като същевременно води преговори с други страни, включително Мароко, за подобни споразумения.

Тези решения не само увеличават собствената сигурност на Анкара, но и отварят нови канали за бизнес, включително възможност за експортни договори и временни операции с държави, страдащи от сезонен или структурен недостиг на газ. Така Турция започва да се позиционира не само като вносител и потребител, но и като потенциален доставчик, транзитьор и търговец на регионалния LNG пазар. Допълнителните FSRU терминали създават техническата предпоставка за динамична търговия, включително възможност за балансиране на пикови нужди на съседни държави, което повишава икономическата стойност на турската LNG инфраструктура.

Намаляване на зависимостта от Москва

Турция удължи два договора за доставка на природен газ с Газпром с една година, като се очаква да получи 22 млрд. куб. м до края на 2026 г. Въпреки удължаването Турция намалява дела на руския газ в потреблението си и този дял вече е под 40%. Правителството обмисля инвестиции в американски газ, за да диверсифицира базата си за доставки. Втечненият природен газ също е част от обхвата, като Анкара наскоро подписа няколко договора за дългосрочни доставки, като по-голямата част от тях са от Съединените щати.

Инвестициите ще се фокусират върху съоръжения за износ на втечнен природен газ, тъй като Анкара се стреми да застрахова обещанието си да закупи 1500 товара американски втечнен газ през следващите 15 години. За да застраховат позицията си и да създадат цялата верига за създаване на стойност, турските власти обмислят да инвестират в добив на американския пазар. Преговорите с американски производители на втечнен природен газ включват Chevron.

Въпреки запазването на договорите с Русия, Анкара поддържа кратък времеви хоризонт на подновените договори, което позволява значително по-голяма пазарна гъвкавост. Краткосрочните контракти дават възможност на Турция да реагира на ценовата динамика, предварително да оценява пазарните тенденции и да намалява риска от дългосрочно обвързване с руски доставки, докато LNG договорите със САЩ създават конкурентна среда и намаляват зависимостта от едностранни доставки.

Преговори с Иран и Туркменистан

Съединените щати в момента са четвъртият по големина доставчик на газ за Турция, доставяйки 5,5 млрд. куб. м тази година, което прави пазарен дял от 14%. Анкара работи за увеличаване на капацитета си за внос на LNG, в съответствие с плановете си да се превърне в регионален газов хъб. За тази цел през следващите години в турските пристанища ще бъдат инсталирани още две плаващи регазификационни инсталации, които ще се добавят към три съществуващи плаващи терминала и две наземни съоръжения, с капацитет от 50 милиарда кубически метра годишно.

По отношение на газопроводния транспорт, Турция води преговори за удължаване на споразумение за доставки с Иран, което изтича през юли 2026 г. Споразумението обхваща доставки на 10 милиарда кубически метра, както от Иран, така и от Туркменистан. „Бихме искали да увеличим капацитета на туркменския газ, идващ чрез сделката за суап“, заяви Байрактар. По-рано тази година Турция подписа споразумение за 1,3 милиарда кубически метра туркменски газ, който ще бъде транзитиран през Иран.

Газопроводният модел осигурява допълнителна стабилност, защото не зависи от натовареността на LNG терминалите и предоставя директен достъп до големи обеми, които могат да бъдат разпределяни с много по-ниски оперативни разходи. Разширяването на сделките за транзит на туркменски газ и удължаването на иранските доставки създават паралелен енергиен канал и засилват устойчивостта на Турция, която комбинира тръбни доставки с нарастващ сегмент LNG. Това увеличава възможностите за търговия, включително и към Балканите, където допълнителни количества биха могли да достигнат до Югоизточна Европа и Украйна.

