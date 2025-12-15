В памет на Гейдар Алиев (1923–2003): национален лидер и държавник

На 12 декември 2024 г. се навършват 21 години от кончината на Гейдар Алиев - архитект на държавността на съвременна Република Азербайджан и един от изтъкнатите държавници в новата политическа история. В продължение на дълги години начело на страната, този далновиден лидер оставя дълбока и трайна следа в историческото развитие на азербайджанската нация.

Възраждането и възходът на Азербайджан в периода на възстановяване на националната независимост са неразривно свързани с името на Гейдар Алиев. Поради изключителното си политическо и държавническо наследство той е почитан като национален лидер на азербайджанския народ. Под неговото умело ръководство Азербайджан постига значителен напредък и утвърждава своето значение в регионален и международен план.

В началото на 90-те години страната се изправя пред сериозни заплахи за своята независимост, включително чуждестранна агресия, довела до военна окупация на международно признати територии, както и до дълбока вътрешнополитическа нестабилност. Завръщането на Гейдар Алиев в ролята на национален лидер и предприетите от него решителни действия за съхраняване на суверенитета и държавността на Азербайджан полагат стабилните основи за последващото развитие и укрепване на страната.

Опирайки се на богатия си опит в държавното управление, Гейдар Алиев инициира мащабни реформи и формулира дългосрочна стратегия за развитие, която превръща Азербайджан в динамична и просперираща държава. Неговата прозорлива енергийна политика гарантира, че природните ресурси на страната служат на благото на народа, като същевременно насърчават взаимноизгодни партньорства с международната общност. В резултат на това Азербайджан се утвърждава като ключов паневропейски доставчик на енергия и надежден партньор в усилията за енергийна диверсификация на Европа.

Държавната политика, положена от Гейдар Алиев, укрепва политическите, икономическите и отбранителните способности на Азербайджан, осигурява вътрешна стабилност и допринася за изграждането на стратегически партньорства, включително с Република България. Гейдар Алиев винаги е проявявал дълбоко уважение към България и българския народ. По време на официалното си посещение в България през юни 1995 г. той подчертава, че „азербайджанският народ се отнася с голямо уважение към българския народ, към българската земя, към изключителните постижения на българите през многовековната му история, както и към демократичните промени, настъпили в България през последните години“.

Днес далновидният и мъдър политически курс, начертан от Гейдар Алиев, продължава успешно в интерес на Азербайджан и неговите партньори, като България се утвърждава като стратегически партньор и искрен приятел.

