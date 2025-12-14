Първи подробности за ужаса в Сидни

Най-малко 12 души са убити при въоръжено нападение на най-известния плаж в Австралия - Бонди в Сидни, сочат последните данни. По време на нападението, на плажа е имало еврейско празненство по случай първия от дните на Ханука.

Сред загиналите е и единият от предполагаемите нападатели. Вторият мъж е в критично състояние. Той в момента се намира в следствения арест.

Местните власти вече категоризираха официално стрелбата като терористичен акт.

Този ​​страхлив акт на ужасяващо насилие е шокиращ и болезнен и представлява едни от най-лошите ни страхове относно тероризма в Сидни“, се казва в изявлението на полицията.

Полицията съобщи още, че други 11 души са ранени, включително двама полицаи. Властите отправиха призиви да избягват района около плажа.

Видео, споделено в социалните мрежи - показва двамата нападатели, които държат оръжие с дълга цев.

Други кадри пък показват как цивилен героично се справя и обезоръжава един от стрелците на плажа. Мъжът, облечен в бяла риза, е видян да се крие зад кола на паркинг на метри от стрелеца, облечен в бели панталони, черен топ и нещо, което изглежда като бронирана жилетка.



Между изстрелите, героят-минувач се втурва през колите и хваща стрелеца за главата.

След борба, продължаваща около пет секунди, той грабва пушката и стрелецът пада по гръб, а мъжът насочва оръжието към него, който обаче се връща към моста, поглеждайки през рамо.

Невероятно, но героят-минувач след това опира пушката до дърво.

Вижда се и вторият стрелец. Той е на близък повдигнат мост, навеждайки се, докато разменя огън с полицаи, които се виждат да се крият зад коли.

Героят и друг мъж са свити до дървото и пушката. След това изглежда, че другият мъж е прострелян.

Мигове по-късно, полицай се приближава откъм зад моста и застрелва стрелеца.





