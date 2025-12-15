Хърватия взе важно решение за магистралите и таксите

Ключова промяна в Хърватия за преминаването през магистралите.

Хърватският парламент одобри нов закон за събиране на пътни такси, който ще въведе единна електронна система за таксуване в цялата магистрална мрежа на Хърватия от 1 март 2027 г. с цел намаляване на задръстванията и ускоряване на трафика, предаде хърватската агенция ХИНА, цитирано от БТА.

Системата ще позволи превозните средства да преминават без спиране, включително при скорости по магистралата до 130 км/ч, и се основава на електронни етикети в превозното средство (ENC) и автоматично разпознаване на регистрационните номера с помощта на камери.

Леките превозни средства до 3,5 тона ще трябва да заявят регистрационен номер и да имат валиден начин на плащане, а за тежкотоварните превозни средства ще се използват устройства за електронни етикети, както и разпознаване на регистрационните номера.

Шофьорите ще могат да се регистрират чрез национална онлайн платформа, мобилно приложение, други цифрови услуги, ленти за бързо преминаване или в офиси на оператори на магистрали и оторизирани пунктове.

Някои пунктове за събиране на пътни такси ще останат на входовете на магистралите по време на преходния период, но ще бъдат без персонал и без бариери.

Монтажът на портали за събиране на пътни такси и камери вече започна на магистрала А3, като са планирани общо 212 портала в мрежата, управлявана от държавната компания „Хърватсте аутоцесте“ (Hrvatske autoceste) и частни концесионери.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com