Земетресение на крачка от България

Епицентърът е бил на 79 км южно от Патра

17 дек 25 | 9:43
692
Мира Иванова

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".

Епицентърът на земетресението е бил на 79 км южно от Патра, на 23 км югозападно от Палерос, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 8:16 часа местно време (съвпада с българското). 

Няма данни за пострадали или щети.


