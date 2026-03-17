Скръцнаха със зъби на Орбан заради заема за Украйна

Европейският съюз трябва да вземе решение за отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна „много скоро“, съобщи дипломатически източник от ЕС, като подчерта, че процесът навлиза в решаваща фаза. По думите му председателят на Европейския съвет Антонио Коща е провел разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, на когото е било ясно напомнено, че трябва да се придържа към договореното от европейските лидери още през декември.

„Заемът за Украйна е договорен и няма да се предоговаря“, заяви категорично източникът, което показва твърдата линия на Брюксел въпреки резервите от страна на Будапеща. Напрежението около темата се засилва на фона на по-широките икономически рискове, свързани с войната в Близкия изток.

По-рано днес Виктор Орбан допълнително изостри напрежението около европейското финансиране за Украйна, като постави директно условие пред Киев. В изявление, разпространено чрез видео във Фейсбук, той заяви, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска достъп до средства от Брюксел, Украйна трябва да възобнови доставките по петролопровода „Дружба“.

„Ако няма петрол, няма и пари“, подчерта Орбан, като уточни, че по темата е провел разговори с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и със словашкия премиер Роберт Фицо. Според него позицията на Будапеща остава непроменена, а отказът на Киев да поднови доставките и дори да участва в експертни разговори допълнително усложнява ситуацията.

Орбан обвини Украйна, че използва блокирането на петрола като инструмент за политически натиск, включително върху вътрешната сцена в Унгария, и предупреди, че без възстановяване на енергийните потоци няма да има и подкрепа за финансиране.

Темата за Украйна ще бъде централна на предстоящото заседание на европейските лидери в четвъртък, където ще се обсъждат още войната в Иран, последиците от високите енергийни цени и възможните мерки за ограничаването им. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се включи с видеообръщение към лидерите.

На срещата ще присъства и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, за когото това ще бъде последното участие в Европейски съвет, което придава допълнителна тежест на форума в контекста на нарастващите глобални кризи.

