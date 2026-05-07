Извънредно! Москва предупреди жителите на Киев: Бягайте!

Дипломати и цивилни трескаво напускат от страх

07 май 26 | 19:57
Агенция Стандарт

Киев е изправен пред угрозата от опустошителен удар! Министерството на отбраната на Руската федерация отправи смразяващо кръвта предупреждение към жителите на украинската столица и всички чуждестранни дипломати – напускайте града веднага, докато все още имате време! Това съобщи БТА.

„Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно“, гръмна изявлението, цитирано от ТАСС.

Причината за нагнетяването на напрежението до точка на кипене са предстоящите чествания на Деня на победата – 9 май. Москва е категорична: ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да помрачат или осуетят свещения за Русия празник, руските ракети ще ударят право в сърцето на Киев.

Това не е първата „червена лампа“, която Москва пали. Подобно предупреждение беше изстреляно още в понеделник, но днес тонът е още по-категоричен и заплашителен. Светът затаи дъх – ще се превърне ли центърът на Киев в мишена за „ответен удар“, ако провокациите станат факт?

Агенция Стандарт

1 Коментара
Бай ОНЯ
преди 56 секунди

Даже не знам защо Путин е толкова благороден! Предупреждава ги. Не като световния терорист САЩ. А ония какво правят? Ми жендърски пр-сто-тии в стил "Разпадащ се ЕС". "Европейската комисия (ЕК) категорично отказа да евакуира мисията на Европейския съюз (ЕС) от Киев". Явно са решили да ги дават на КУРБАН. И какво има да се умува? Вината ще е само и изцяло на бившия ЕС.

