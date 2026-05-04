Примирие: Путин спира войната на 9 май

На фона на продължаващите тежки сражения, руският президент Владимир Путин взе решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май. Инициативата е свързана с отбелязването на Деня на победата над нацистка Германия, съобщиха световните агенции, позовавайки се на официални източници от Кремъл.

Позицията на Москва

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие през тези два дни. В изявление, цитирано от ТАСС, ведомството изрази очакване украинската страна да последва примера и да преустанови бойните действия.

Киев: „Това е поредната манипулация“

Украинският президент Володимир Зеленски реагира остро, заявявайки, че идеята „не е сериозна“. Той подчерта, че към момента Киев не е получил официално предложение от Москва по дипломатически път.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига също отхвърли инициативата, определяйки я като манипулация. Според украинското ръководство истинската цел на Москва е да осигури спокойствие за традиционния военен парад на Червения площад, като неутрализира заплахата от евентуални украински въздушни атаки по време на празненствата.

Кървав ден на фронта

Въпреки предложенията за примирие, насилието на терен не стихва. Поне девет души бяха убити при руски нападения в Украйна само в рамките на днешния ден. Тези атаки допълнително подсилиха скептицизма на Киев относно искреността на руските намерения за временно спиране на огъня.

