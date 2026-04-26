Над 20 часа ад от въздуха! Русия заля Украйна с дронове и ракети

Руските сили извършиха една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната. Акцията продължи повече от 20 часа. По украински данни са загинали най-малко 10 души, а близо 70 са ранени. При ударите са използвани над 600 дрона и около 50 ракети. Най-тежко е засегнат град Днипро, разположен далеч от фронтовата линия.

Удар по Днипро и жилищни райони

По информация на местните власти атаките са били насочени към жилищни квартали и инфраструктура. Ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа съобщи за многократни удари, включително нова атака малко преди полунощ, която е предизвикала пожар.

Кметът на града Борис Филатов обвини руските сили, че умишлено поразяват цивилни обекти и атакуват повторно, когато на място пристигнат спасителни екипи.

Москва говори за „военни цели“

От руска страна беше заявено, че ударът е бил насочен към обекти от военнопромишления комплекс, енергийния сектор и пристанищна инфраструктура. Според Москва операцията е отговор на украински атаки срещу руска гражданска инфраструктура.

Освен Днипро, под удар са попаднали и райони в Харковска, Черниговска, Сумска, Одеска и Киевска област, което показва широк обхват на операцията.

Киев настоява за спешна помощ

Президентът Володимир Зеленски призова международните партньори за незабавни действия. По думите му всеки подобен удар подчертава нуждата от бързо укрепване на противовъздушната отбрана на страната.

Ответен удар и жертви в Крим

Междувременно украинска атака с дронове е причинила смъртта на един човек и раняването на трима в Севастопол на анексирания полуостров Крим. Назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев съобщи за щети в различни части на града.

