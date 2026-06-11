Забраниха чадърите на плажа за хора между 10 и 65 години

Един от най-красивите и популярни плажове на остров Сардиния въведе необичайна забрана, която предизвика вълна от критики сред туристите. Властите вече не позволяват на хора на възраст между 10 и 65 години да използват чадъри на плажа Пунта Молентис, съобщава CNN.

Според новите правила само семейства с деца до 10 години и хора над 65-годишна възраст могат да поставят по един чадър. За всички останали чадърите, сенниците, палатките и другите средства за сянка са забранени.

Решението разгневи много плажуващи, които се питат как ще се предпазват от силното средиземноморско слънце през лятото.

„Трябва ли да ставам родител, за да се пазя от слънцето?“, пита иронично един от коментиращите.

Друг добавя саркастично: „Прекрасно – един ден на плажа и после 20 часа в спешното отделение заради изгаряния.“

От общината във Виласимиус обаче твърдят, че мярката е въведена поради сериозни съображения за безопасност.

Причината е инцидент от миналата година, когато горски пожар наложил спешна евакуация на десетки хора. Тогава огромният брой чадъри блокирал достъпа и затруднил извеждането на плажуващите по суша.

„Заради пожара и трудностите при евакуацията заради огромния брой чадъри се наложи въвеждането на това правило“, обясняват местните власти.

Към ограниченията се добавя и нова входна такса. От 5 юни до края на октомври достъпът до плажа струва 10 евро на човек. Освободени от таксата са хората с увреждания и техните придружители.

Плажът Пунта Молентис е известен с кристално чистата си вода и белия пясък и всяко лято привлича хиляди туристи. Именно свръхпосещаемостта е една от причините за въвеждането на все по-строги ограничения.

Мярката вече се превръща в една от най-обсъжданите теми в Италия, а много туристи определят забраната като абсурдна и дискриминационна.

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