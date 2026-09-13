Всичко за Сардиния

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Котешки плаж в Сардиния

Котешки плаж в Сардиния

Остров Сардиния е открил нестндартна комбинация да привлича туристи - с плаж и котки. Приют за четириногите животинчета граничи с плажната ивица и веч...

27 май | 15:01
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Островите на дълголетието

Островите на дълголетието

Сардиния - никой не се ядосва Всеки, който е дегустирал от омаята и съвършенството на плажовете в Сардиния, знае, че няма нужда да лети до Малдивите...

14 март | 5:30
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