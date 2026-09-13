Рим обяви опасност от най-висока степен
Нова гореща вълна пълзи към Италия, 41 градуса очакват в Сардиния
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Нова гореща вълна пълзи към Италия, 41 градуса очакват в Сардиния
Новите правила в Италия предизвикаха буря от недоволство
Бреговата линия на острова е известна по целия свят и често е сред най-добрите дестинации за почивка край морето в Италия
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Островът с програма срещу обезлюдяване
Инцидентът е станал в неделя
Италия поиска и получи помощ от ЕС за гасенето на пожарите
Новил е втори, а Ожие трети
Софиянката Наталия Михайлова прекарала 4 години там
Над 10 тона пясък са били конфискувани през миналата година само на три летища в Сардиния
ъпреки на пръв поглед скромния си вид, Порто Черво е любимо луксозно място за почивка на световния елит. На рейд в морето пред него през август можете...
Остров Сардиния е открил нестндартна комбинация да привлича туристи - с плаж и котки. Приют за четириногите животинчета граничи с плажната ивица и веч...
Сардиния - никой не се ядосва Всеки, който е дегустирал от омаята и съвършенството на плажовете в Сардиния, знае, че няма нужда да лети до Малдивите...
Вдовицата на покойния президент на „Мултигруп" Дарина Павлова показа перфектни форми на яхта на любимия си остров Сардиния. Дамата откри летния сезон...
Ардино. Предприемачи от Ардино бяха на работно посещение в Сардиния от 10 до 16 юли. В групата участва и кметът на родопската община Ресми Мурад. Посе...
Рим. Чудовищна буря се разрази в нощта срещу вторник на италианския остров Сардиния и остави градове и села и десетки хиляди жители под вода, съобщава...
По последни данни жертвите са 17
Вечеря в колиба и уроци по танци са сред най-чаровните емоции