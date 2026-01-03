Къща на цената на едно еспресо. Как се купува селски дом в Сардиния

През март 2024 г. Бианка Фонтана се качва на самолет от Австралия, за да прекара три седмици в Сардиния, пише Euronews, цитира economic.bg. По време на пътуването тя прави сериозна преоценка на живота си. Фонтана купува къща, попълва куп документи и поставя основите на своето преместване на другия край на света - към италианския остров.

Вътрешността на Сардиния, подобно на много селски региони в Италия, страда от сериозен демографски спад. През последните години отдалечените ѝ общности стартираха различни инициативи в опит да оживят намаляващото население и отслабващата икономика. Ето как една чужденка започва нов живот в село с 2500 жители и какви проекти остават отворени за онези, които биха искали да последват стъпките ѝ.

Заселих се в сардинско село с 2500 жители

Фонтана, която има италиански корени, описва процеса на покупка на къща от другия край на света като изненадващо лек. „Честно казано, най-голямото предизвикателство беше просто да кажа „да“, да взема самото решение, защото то може да бъде плашещо“, казва тя.

Изобщо не бях предвиждала да притежавам дом. Живяла съм в чужбина, много съм пътувала и никога не съм оставала повече от пет години на едно място, така че мисълта да се обвържа с нещо беше най-страшната част.“

Самата покупка на къщата била сравнително проста, разказва тя. По време на триседмичния си престой в Сардиния тя избира имота и подписва пълномощно на адвокат. Няколко седмици след завръщането ѝ в Австралия документите били финализирани и Фонтана завършила сделката с банков превод. Когато се върнала на острова, адвокатът ѝ я чакал с ключовете.

Сардиния пуска необитаеми къщи на пазара за 1 евро

Селските градове и села в Сардиния запустяват. Повечето от 1.57-милионното население на острова – намаляло от 1.64 милиона преди три десетилетия – живее в крайбрежните градове като Каляри, Сасари и Алгеро.

В селските райони десетки къщи стоят празни. Тъй като младите хора масово напускат към големите градове, селските общности търсят различни начини да заселят отново изоставените си имоти.

Общини като Ололай и Нулви се опитват да привлекат италианци от континента и чужденци с оферти за къщи, евтини колкото едно еспресо. Сардинските власти вече въведоха и островна програма срещу обезлюдяването, според която на всеки, който се премести в село с под 3000 жители, се отпускат до 15 000 евро за покупка или ремонт на дом, при условие че живее там поне пет години. Това съвсем не е малка сума, като се има предвид, че има множество евтини къщи, които дори не са част от тези специални схеми.

Фонтана купува къщата си за 30 000 евро. Тя отбелязва, че са били необходими доста ремонтни дейности, за да стане годна за живеене, включително ремонт на покрива и на вътрешна стена, силно увредена от влага. Тя успява да се възползва от схемата за стимулиране на ремонтите. Попълването на сложната документация може да бъде обезкуражаващо за чужденец, но Фонтана оставя всичко в ръцете на своя адвокат.

Одобрението дойде може би шест месеца след подаването, а след още шест месеца ме уведомиха, че средствата са налични, така че получаването на сумата отне малко повече от година“, казва тя.

В бъдеще Фонтана планира да разкрие каменните стени на приземния етаж, да добави няколко допълнителни бани, да монтира необходимата кухня и да инсталира отоплителна система. Въпреки това нейната груба сметка от 100 000 евро общо е значително по-достъпна от всичко подобно, което казва, че би могла да намери в Австралия.

Сардиния предлага стимули за раждаемост

Пакетът с подобни стимули не цели само да възстанови къщите, но и да увеличи дългосрочно населението и да укрепи местната икономика. Раждаемостта в Сардиния е на дъното. Островът има най-ниския показател в Италия (а тя вече е сред най-ниските в ЕС) – 0.91 деца на жена. За да се запази стабилно население, средният брой трябва да е около 2.1 деца на жена.

Затова част от регионалния пакет включва месечна помощ от 600 евро за първо дете плюс 400 евро за всяко следващо, докато навършат пет години. Що се отнася до икономиката, хората могат да получат до 20 000 евро, за да стартират бизнес в населено място с под 3000 жители, който да създава местни работни места.

Ще спасят ли чужденците Сардиния от ръба на обезлюдяването?

Може би обаче има нещо по-нематериално, което силно привлича новодошлите на острова. Хората, които живеят в бързи, забързани общества по света, може би виждат в селска Сардиния убежище на по-бавен живот, сплотени общности и близост с природата. Възходът на дистанционната работа и визите за дигитални номади правят преместването в чужбина особено привлекателен вариант днес.

„Мисля, че състоянието на по-богатите държави вече не е привлекателно за мнозина“, казва Фонтана.

Хората искат да избягат от надпреварата, да намерят по-тих, по-природен начин на живот, така че търсят решения онлайн, попадат на YouTube канали като моя и бавно, бавно намират смелост да се преместят.“

Тя добавя, че макар да няма планове за деца, споделянето на нейното пътешествие онлайн и даването на съвети на заинтересованите да направят подобна стъпка „може да бъде също толкова ефективно, за да донесе свеж полъх на това място.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com