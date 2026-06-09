В Италия: Левица и десница си поделиха победите

Десноцентристите и левоцентристите в Италия са с изравнен резултат след балотажа на местните избори. В неделя и вчера се гласуваше на втори тур в населени места с население над 15 000. Сред тях бяха и 6 града, които са центрове на едноименни провинции, а именно Арецо, Леко, Мачерата, Киети, Трани и Агридженто. В 3 от тях (Арецо, Леко и Мачерата) победиха кандидати за кмет на десните, а в останалите 3 (Агридженто, Трани и Киети) – кандидати за кмет на левите, предадоха италианските медии, позоваващи се окончателни данни от преброяването на бюлетините.

Гласуваше се общо в 42 общини. Избирателната активност спадна с 8 пункта спрямо първия тур, проведен в края на май, и беше 52 процента.

Общо на двата тура на местните избори се гласуваше за кметове на 18 града, които са центрове на едноименни провинции. В 12 от тях – Андрия, Авелино, Кротоне, Ена, Фермо, Мантуа, Месина, Пистоя, Прато, Реджо Калабрия, Салерно и Венеция - кметове бяха избрани още на първия тур. От тях на първия тур в 7 града победиха кметове на левоцентристите, а именно в Салерно, Андрия, Авелино, Ена, Мантуа, Пистоя и Прато. А в 3 - Реджо Калабрия, Венето и Кротоне - победиха на първия тур кметове от десницата. В два града победиха на първия тур кметове, издигнати от независими граждански листи, а именно във Фермо и в Месина.

Сред най-големите успехи за управляващата десница на Джорджа Мелони беше задържането на контрола над град Венеция, който освен провинциален център е и център на област Венето, също управлявана от десницата. Десноцентристите взеха от левицата и контрола над град Реджо Калабрия, управляван от левите от 2014 г. Десницата отне от левицата и контрола над град Леко.

Сред успехите на левицата беше, че тя успя да вземе контрола от десните върху Агридженто и Пистоя.

Месина и Фермо си останаха под контрола на независими кандидати за кметове. Но Кротоне, Авелино и Ена минаха от контрола на независим кмет под контрола на кмет с партийна окраска.

Вчера премиерът на Италия Джорджа Мелони пожела на кметовете, излъчени след изборите, успешна работа.

Според анализатори изборите са показали, че когато десницата и левицата се явяват на вот в широки коалиции, то големи изненади и сътресения няма. В дясното пространство новосформираната партия „Национално бъдеще“ на генерал Роберто Ваначи, която привлече в редиците си осем депутати от други политически сили, не доведе до голямо разцепление на местния вот.

Отделно в неделя и в понеделник се гласуваше на първи тур и в 148 населени места на остров Сардиния, където избирателната активност беше 60 процента. Там на първия тур победиха досегашните кметове на съответните населени места. Втори тур в Сардиния ще има на 20 и 21 юни.

В Италия изборите на местно ниво протичат на няколко етапа – кметски, провинциални и областни. Така например в дадена област може да се гласува за областна администрация през една година, а за провинциални администрации и за кметове на населените места в друга година. Пример е Венето където миналата година се гласуваше за областен управител, а тази година за кмет на областния център Венеция. Отделно кметските избори протичат по различно време. Догодина например ще има кметски избори в столицата на Италия - Рим, както и в други населени места. Това на практика означава, че всяка година в Италия се гласува на някакви избори.

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