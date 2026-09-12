Колумбия зави надясно: Тигъра пое властта и обяви край на преговорите с бунтовниците
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
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Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Отиде си Жан Мари Льо Пен
Партията печели в Тюрингия, на кантар е в Саксония
Вили Лилков ще се бори за първия стол в столицата
Заради хейтовете по Петър Стоянов
СДС търси възможност да консолидира десния вот, стана ясно от думите на лидера на партията
Десните са победители, защото изпращат 7 евродепутати в групата на ЕНП, каза Христов
"Отказваме да участваме в поредната братоубийствена битка между десни партии на предстоящите Европейски избори", аргументират решеението си от партият...
Управляващата в Португалия дясноцентристка коалиция начело с премиера Педру Коелю печели около 40 на сто от гласовете на парламентарните избори. Упра...
София. ГЕРБ има нужда от традиционната Десница въпреки че още не го разбира. Това заяви Надежда Нейнски от коалиция "Десните" пред Нова тв. Според нея...
София. "Моята работа е Бойко Борисов да не е лидер на десницата", заяви в ефира на бТВ Радан Кънев, председател на ДСБ и говорител на Реформаторския б...
Александър Леви, сп. Courrier International (медия от групата на Le Monde)
Разколническият манталитет на реформаторите е техният най-голям проблем
Това може да предизвика частични избори и крайно дестабилизиране